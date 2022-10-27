Перший прямий ефір нового сезону шоу покажуть у понеділок, 31 жовтня.

Відома співачка Оля Полякова, яка ще й є тренером проекту "Голос країни-12", візьме участь у грузинській версії шоу "Танці з зірками". Про це повідомляє ТСН.

Перший прямий ефір нового сезону за участю української артистки покажуть у понеділок, 31 жовтня. Це вже другий досвід участі в танцювальному проекті для Олі, так як в 2019 році вона брала участь в українській версії "Танців з зірками".

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Ходять чутки, що її партнером в нових "Танцях з зірками" стане Іраклі Макацарія, проте сама Полякова поки що не коментувала дану інформацію.

Що Оля Полякова робить під час війни

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну зірка прийняла рішення виїхати за кордон зі своїми доньками. Там вона деякий час сиділа і намагалася оговтатися після жахів війни.

Зірка швидко зрозуміла, що максимально корисною для своєї країни може бути тільки тоді, коли буде робити те, що добре вміє - співати. Тому Оля неодноразово брала участь у благодійних турах на підтримку України, а також розповідала світові про звірства російських окупантів.

За публікацію матеріалів про війну профіль Полякової в Instagram двічі блокували. Один раз у неї не було доступу до блогу цілий місяць, а другий раз - всього кілька днів. У цей час вона звернулася за допомогою до українського міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, Оля Полякова розридалася в ефірі шоу "Голос країни-12".

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