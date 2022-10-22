Зірка у своєму Facebook-блозі оприлюднила відеозвернення, де розповіла, що її профіль обмежили через те, що вона регулярно висвітлювала тему війни.

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася на те, що її сторінку в Instagram видалили. Вона відкрито звернулася до Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і попросила посприяти у вирішенні даної проблеми.

Так, у своєму Facebook-блозі Оля оприлюднила відеозвернення, в якому заявила, що блокування пов'язане з тим, що вона регулярно публікує правдиву інформацію про війну в Україні.

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"Завдяки своїм сторінкам в Instagram, Facebook ми підтримуємо інформаційний фронт, співпрацюємо з благодійними фондами, щоб внести вклад в нашу спільну перемогу. Однак останнім часом на соцмережі багатьох лідерів думок з багатомільйонною аудиторією посилилися атаки ботів, які призводять до блокування і видалення цих сторінок. Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітленні правди. Я прошу допомоги у вирішенні цього питання і сподіваюся бути почутою", - заявила співачка.

Нагадаємо, Полякова показала фото дорослої дочки і публічно привітала її з днем народження.

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