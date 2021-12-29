Взяти участь у кастингу можуть всі бажаючі.

Нещодавно телеканал 1+1 заявив про придбання прав на адаптацію одного з найрейтинговіших екстремальних шоу світу про виживання під назвою "Survivor" компанії "Баніджей" (Banijay). Українська адаптація шоу матиме назву "Останній герой".

У проекті глядачі побачать 18 учасників, які ніколи не зустрілись би у реальному житті. Це будуть як зірки, які в екстремальних умовах розкриють характери та покажуть, ким вони є насправді, так і звичайні люди. Вони опиняться в однакових умовах та за рівних можливостей - житимуть на безлюдному тропічному острові, де матимуть із собою лише невелику кількість речей, жагу до перемоги, власну мотивацію та природну кмітливість, і жодна секунда їхніх пригод на острові не залишиться поза увагою камер. Якими ми побачимо знаменитостей, як вони проявлять себе без звичного статусу та атрибутів зіркового життя, та чи зможуть звичайні учасники здобути авторитет та вибороти перемогу. Яким буде суспільство, побудоване учасниками на острові - побачимо у першому сезоні "Останнього героя".

Сьогодні телеканал 1+1 оголосив про старт всенародного кастингу, у якому можуть взяти участь всі бажаючі.

Читайте такожТіна Кароль феєрично повернулась на шоу "Голос країни" (фото, відео)Для того, щоб взяти участь у кастингу, потрібно заповнити анкету на сайті телеканалу 1+1, записати відеовізитку, розповісти про себе та завантажити фото. До розгляду беруться анкети, заповнені громадянами або резидентами України, які досягли повноліття.

За правилами шоу, протягом 39 днів 18 незнайомців житимуть на безлюдному тропічному острові, змагаючись за перемогу та кожного дня випробовуючи власну силу духу. Розділені на 2 племені, герої будуть проходити випробування, щоб здобути винагороду (вогонь, їжу, зв’язок з домом) чи імунітет, завдяки якому команда-переможець зможе зберегти всіх учасників, а команда, яка програла у випробуванні, шляхом голосування відправить додому одного з учасників племені.

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