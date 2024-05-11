Стали відомі причини такого рішення організаторів конкурсу.

"Євробачення-2024" відбудеться без участі Нідерландів. Організатори міжнародного пісенного конкурсу дискваліфікували співака Йоста Кляйна, який співав про "любов до РФ" на початку війни, з фіналу шоу.

Як повідомляє Європейський суспільний мовник (EBU), причиною відсторонення Йоста Кляйна від участі стала скарга учасниці знімальної групи "Євробачення-2024". Наразі щодо артиста триває судовий процес.

"Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі", – йдеться в заяві.

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При цьому, як вказує EBU, дискваліфікація не пов'язана з іншими членами делегації Нідерландів.

Як відомо, напередодні, 10 травня, Кляйна не допустили до репетиції фіналу шоу. Вже 11 травня з'явилася інформація про те, що співака підозрюють у погрозах фотографу Євробачення. Як вказує SVT, між виконавцем та фотографом виник конфлікт.

"Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу Конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу", – додали організатори конкурсу.

Реакція Нідерландів на дискваліфікацію

Суспільний мовник Нідерландів заявив, що заборону в участі вважає "непропорційною і шокований цим рішенням". Однак підкреслив, що взяв до уваги поведінку Йоста.

"Ми дуже шкодуємо і повернемося до цього пізніше", – зазначили представники мовника.

Сьогодні, 11 травня, свої держави представлять 25 країн-учасників. УНІАН вестиме текстову онлайн-трансляцію головної музичної події року, аби ви могли першими дізнатися про всі події пісенного конкурсу.

Нагадаємо, раніше представницю Австрії на Євробаченні запідозрили у плагіаті хіта 90-х.

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