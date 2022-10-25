Попри те, що вона пройшла етап "сліпих" прослуховувань, організатори вирішили відсторонити її від участі в проекті.

Росіянам скрізь нагадують про те, що їм не раді. Наприклад, у фінській версії шоу "Голос" ("The Voice of Finland") вирішили, що не хочуть бачити у себе на проекті представників країни-агресора.

Попри те, що виконавиця пройшла відбір, їй направили лист і повідомили про виключення.

"Учасниця відсторонюється від пісенного конкурсу. The Voice of Finland - шоу поза політикою, і таким має залишатися. Учасниця - громадянка держави, яка веде агресивну війну, і незалежно від того, якою була б її поведінка в ході програми, дискусія навколо шоу неминуче була б політизована. На жаль, ми не можемо цього допустити", - цитує телеканал yle повідомлення організаторів.

Сама вокалістка заявила, що такій відповіді була здивована, адже вже давно живе у Фінляндії і підтримує Україну, виступаючи проти кремлівських злочинів.

"Я, як і багато російськомовні, що живуть у Фінляндії, ходила на мітинги, підтримувала Україну, допомагала біженцям, висловлювалася однозначно проти війни і путінського режиму, в соцмережах від мене відписувалися люди за мою підтримку українців, – але все це ніякого значення не має. Тобто я громадянка Фінляндії, можу голосувати на президентських виборах – але на сцені співати в ефірі фінського телешоу мені не можна. Це просто знищило мене морально", - поділилася співачка.

Нагадаємо, команди з України та Фінляндії разом працюватимуть над найпопулярнішим фінським телешоу.

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