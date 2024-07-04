Сувора мама-поліціянтка, військовослужбовиця, шахтарка та бодібілдерка: прем’єра нового сезону реаліті-шоу 'Міняю жінку' на 1+1

Незабаром на "1+1 Україна" відбудеться премʼєра нового 16 сезону розважального сімейного реаліті-шоу "Міняю жінку". У новому сезоні жінки отримуватимуть новий досвід, можливість переосмислити власне життя та пройти психологічну трансформацію за рахунок занурення в нове середовище. Реаліті руйнує стереотипи і упередження про сімейне життя, а також досліджує зміни суспільних норм. Наразі проєкт став одним з найтриваліших реаліті-шоу на українському телебаченні. 15 сезонів, понад 180 серій, майже чотири сотні родин, чиє життя кардинально змінилося.

В новому сезоні вперше у обміні візьмуть участь сусіди, які проживали на одному сходовому майданчику і до проєкту були незнайомі один з одним. Мінятимуться життями сувора мама-поліціянтка, криптовалютниця, військовослужбовиця, викладачка у школі, син якої з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт, спортсменка-бодібілдерка, шахтарка, бізнесвумен та навіть байкерка.

В новому сезоні героїням доведеться опанувати для себе нові ролі. Так, одна з жінок вперше в житті стане донором крові, інша опанує волонтерство, навчиться керувати бойовим дроном.

"Новий сезон проєкту "Міняю жінку" – це глибоке занурення в життя українських жінок, які наважилися на зміни, щоб краще зрозуміти себе і своїх партнерів. Ми покажемо, як наші героїні долають свої внутрішні страхи, адаптуються до нових умов та знаходять відповіді на питання, які турбують кожного зараз, де вони шукають сили і як борються за своє майбутнє, - каже креативна продюсерка телеканалу 1+1 Україна Ольга Шляхтиченко. - У цьому сезоні на глядачів чекає багато несподіваних обмінів. Байкерка, яка понад усе цінує свободу в стосунках, потрапить в грузинську традиційну родину, що буквально все робить разом і ніколи не розлучалася. Дисциплінована кінологиня відчує життя мами в декреті, яка робить все що хоче і коли хоче. Бандуристка зануриться в життя айтішниці. Ми покажемо як змінились ролі в родинах під час війни, проявимо різні сучасні сімейні моделі, масштабуємо особисті досвіди і розвінчаємо стереотипи про те, "як треба", адже в кожної жінки і родини свій секрет гармонійних стосунків".

Нагадаємо, за правилами реаліті-шоу щотижня двоє жінок обмінюватимуться життями. Спершу вони повинні дотримуватися тих самих правил дружини, з якою вони обмінялись - піклування про дітей, графік життя родини, домашні справи, дозвілля, кар’єра. Після цього кожна з жінок може впроваджувати у своїх нових родинах власні правила. Наприкінці обміну дві пари зустрічаються, щоб поділитися інсайтами, як новий досвід може вплинути на їхні життя в майбутньому.

"Міняю жінку" - це адаптація британського формату Wife Swap, який завоював популярність у 20 країнах світу. Цей проєкт висвітлює проблеми, які залишалися непоміченими в щоденній метушні. Він показує різноманітні сімейні моделі і піднімає важливі для кожної сімʼї питання, щоб глядач знайшов для себе відповідь, що краще для його родини.

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