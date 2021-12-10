Чоловік, якого збив Макс Михайлюк, перебуває у лікарні. На його лікування сім’я щодня витрачає тисячі гривень.

Після скандального ДТП у центрі Києва учасник романтичного реаліті "Холостяк-10" Максим Михайлюк полетів у США. Довгий час пілот не виходив на зв'язок із сім'єю потерпілого Федора Мединського. Однак він переглянув свою позицію та зателефонував цивільній дружині чоловіка.

Про це пише "Сьогодні" з посиланням на дружину потерпілого Анжелу Шульгу.

Спочатку жінка розповіла журналістам, у якому стані перебуває її чоловік. Вона також зізналася, що Михайлюк з нею не зв'язувався після аварії.

Після цього екс-"холостяк" зателефонував жінці.

"Він мені сказав, що готовий зустрітися і, наскільки я зрозуміла, допомогти грошима на лікування чоловіка", – повідомила Шульга.

Жінка зазначила, що Макс зараз перебуває в Маямі (США). Михайлюк з нею зустрінеться на початку наступного тижня, коли прилетить в Україну.

Читайте такожЕкс-"холостяк" Макс Михайлюк вперше показав новонароджену дочкуТакож вона поскаржилася на дороге лікування. За словами жінки, в день на ліки може піти від 1200 до 1500 гривень, а одного разу їй довелося заплатити відразу 2900 грн.

Як повідомляв УНІАН, Макс Михайлюк потрапив у ДТП у Печерському районі Києва. За його словами, люди почали перебігати дорогу в недозволеному місці, і він не встиг зреагувати. Він намагався пригальмувати, але було занадто пізно.

Нагадаємо, Макс Михайлюк був головним героєм десятого сезону реаліті "Холостяк". У фіналі він обрав Дашу Ульянову, але вони розлучилися, оскільки дівчина не змогла пробачити своєму коханому зраду.

Пізніше Макс познайомився з моделлю Дашею Хлистун. У них народилася донька Адріана, а після пологів молоді батьки узаконили свої стосунки.

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Автор: Марта Гичко