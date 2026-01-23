'Євробачення-2026': стало відомо, хто вестиме фінал Нацвідбору

Зіркова пара ведучих працюватиме як разом, так і окремо в різних зонах локації.

Оголошено ведучих Національного відбору на "Євробачення-2026". Ними стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк, передає "Суспільне".

У фіналі Нацвідбору 7 лютого зіркова пара працюватиме як разом, так і окремо в різних зонах локації, йдеться в повідомленні.

"Цього року вперше буду вести Національний відбір на "Євробачення" і дуже хвилююся. Але любов до музики і постійний інтерес до нових учасників ніколи не покидала мою душу... Для мене це не просто шоу, яке я маю намір провести, "Євробачення" - це те, чим я дійсно цікавлюся вже багато років. Сьогодні особливо хочеться бути причетною до того доленосного моменту, коли хтось із українських зірок подарує Європі своє світло - навіть незважаючи на темряву вдома", - зазначила Леся Нікітюк.

Мирошниченко в свою чергу додав, що вечір Нацвідбору-2026 буде цікавим і неординарним:

"Я впевнений, що це буде по-особливому. Ми з Лесею працювали багато на різних заходах, але саме в ефірі, на сцені масштабного концерту, ми ще не зустрічалися. Це буде наш дебют на великих екранах разом. Знаю, що "Євробачення" давно хотіло побачити Лесю. Я сподіваюся, що Леся теж хотіла опинитися на сцені Нацвідбору. Зрештою, цей матч відбувся".

"Євробачення-2026" - фінал Нацвідбору

Повідомляється, що вечір Євробачення стартує 7 лютого з передшоу о 18:00.

Транслювати Нацвідбір-2026 будуть на телеканалі Суспільне Культура, на ютуб-каналі "Євробачення Україна" і на сайтах Суспільне Культура та "Євробачення в Україні".

Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення - Радіо Промінь.

