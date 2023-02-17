Журналіст і телеведучий анонсував участь у проекті Кирила Буданова, Олексія Резнікова та Олександра Сирського.

Нещодавно телеканал "1+1 Україна" анонсував прем’єру авторського документального проекту Дмитра Комарова "Рік" про 365 днів повномасштабної російської агресії. Матеріал, який журналіст збирав з самого початку повномасштабного вторгнення, покажуть 24 лютого о 20:15 на "1+1 Україна".

Щойно стало відомо, що у проекті керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментує найважливіші події року повномасштабної війни та розповість, які сценарії вторгнення Росії вдалося зламати нашим захисникам.

Також в інтерв’ю з Дмитром Комаровим Міністр Оборони Олексій Резніков поділиться подробицями відомих подій, які до цього часу не можна було називати.

Також у своєму офіційному телеграм-каналі Дмитро Комаров поділився невеличким фрагментом інтерв’ю з Кирилом Будановим, повну версію якого можна буде побачити у проекті. У ньому журналіст запитує про факти, які були досі засекреченими, але про які вже зараз можна говорити.

"Є дуже цікавий факт. За чотири доби до повномасштабного вторгнення відділення "Сбербанку Росії", які були у нас представлені, особливо в Києві, скупили всю готівку, яку тільки могли, за максимальним курсом. Вона була вся накопичена в їхніх сховищах. Вони чекали, коли зайдуть "свої" як-то кажуть, відкривати і зі своїми людьми проводити потрібну їм політику, роздаючи готівкові кошти. Все найцікавіше було 23 числа (лютого 2022 року, - ред). 24-го все вже йшло як йшло", - розповів Кирило Буданов, згадуючи події майже річної давнини.

Повне інтерв’ю Кирила Буданова, Олексія Резнікова та генерала Олександра Сирського можна буде побачити в документальному проекті "Рік" Дмитра Комарова 24 лютого о 20.15 на "1+1 Україна".

До проекту увійдуть репортажі Комарова з гарячих точок, рідкісні кадри з щойно деокупованих міст та ексклюзивні інтерв’ю з тими, чиїми руками та розумом створюється наша історія і майбутня перемога. Усі кадри та озвучені факти, які увійдуть до проекту, погоджені із військовим керівництвом країни.

Нагадаємо, Дмитро Комаров показав засекречений "Центр прийняття рішень".

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