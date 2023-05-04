Дівчинка емоційно пояснила свою позицію та обурилася тим, що росіян досі запрошують на світові конкурси.

13-річна українка Софія Самолюк відмовилася виступати на міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023 в Італії. Дівчинка дізналася, що на нього запросили росіян. Вона не захотіла співати на одній сцені з представниками країни-агресорки.

Самолюк мала показати свій пісенний номер. Як повідомляє "Громадське", коли дівчинка вийшла на сцену, вона не стала співати. Маленька українка "видала базу" - вона емоційно пояснила, чому не хоче виступати поруч з росіянами.

У потужній промові дівчинка зазначила, що участь росіян на міжнародній сцені нині просто неприпустима. Вона нагадала, що РФ вбиває українців. Тому Самолюк сподівається виступити на цій сцені наступного року, коли на неї не запросять росіян.

Відео дня

"Я відмовилася брати участь у фестивалі, тому що я вважаю недопустимим виступати на одній сцені з країною-терористом. Прямо зараз помирають діти, жінки, військові. Тому це неправильно, що країна-терорист знаходиться на світовому фестивалі. Я зі сцени нагадала про те, що Україна потребує допомоги. Війна триває!" - пояснила свою позицію дівчинка.

Промова українки, яка не захотіла співати на одній сцені з росіянами

Реакція мережі

У коментарях під відео українці дякують співачці за її позицію. Багато хто визнав, що у свої 13 років дівчинка вже стала прикладом для багатьох, хто досі шукає "хороших руских". Коментатори пишуть:

"Коли маленька дівчинка вчить дорослих, що таке справжні цінності в житті"

"Сподіваюсь, молодь та майбутні покоління ніколи більше не матимуть ніяких стосунків з терористами"

"Яка молодець. Моя повага".

Участь росіян на міжнародних конкурсах

Нагадаємо, у січні 2023 року відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт". Виявилося, туди запросили і росіянку. Представниця країни-агресорки після конкурсу поливала брудом українку Вікторію Апанасенко та заявляла, що до неї погано ставилися.

Окрім цього, відомий український художник Сергій Майдуков відмовився від участі у премії миру імені Еріха Марії Ремарка. Він не хотів отримувати нагороду разом з росіянкою. Організатори премії вважали, що було б доцільно таким чином показати, що мистецтво знаходяться "поза політикою та війною".

Вас також можуть зацікавити новини: