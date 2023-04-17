Відомий український художник, ілюстрації якого бачив світ у таких всесвітньо відомих виданнях, як The Guardian, The New Yorker та Zeit, Сергій Майдуков відмовився від участі у премії миру імені Еріха Марії Ремаркам, яка має відбутися на ювілей відомого письменника у місті Оснабрюк.
За його словами, звістку про те, що його вирішили номінувати на премію він отримав місяць тому. Про це він повідомив в коментарі Читомо.
"Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ", - зазначив він.
Свою позицію Майдуков аргументував тим, що другим лауреатом організатори премії вибрали представницю РФ - російську письменницю Людмилу Уліцьку. Організатори премії вирішили, що було б доцільно таким чином показати, що мистецтво знаходяться поза таких тем, як політика та війна.
Зокрема, про це висловлювалася голова журі премії Менцель-Рідль у коментарі виданню Friedensstadt Osnabrueck.
"Ми хотіли б, щоб Премія миру Ремарка в цьому році була сприйнята як знак надії: останнє слово не має бути за логікою війни. Останнє слово має бути мовою людства, який також об'єднує людей ворожих держав. Війна не має заставити замовчати мову літератури й мистецтва", - зазначила вона.
Однак Майданюк, очевидно, з таким баченням не погоджується. Про це він повідомив організації у своєму листі, йдеться на сайті премії.
"Дбаючи про свою психіку і уникаючи образливих слів, зазначу, що мені поки що достатньо російської присутності в моєму житті", - зазначив він.
Сергія Майдукова номінували на премію миру імені Ремарка
Зазначимо, що премія світу імені письменника Еріха Марії Ремарка відбувається кожні два роки - зазвичай на неї номінують відомих діячів за досягнення у науці, журналістиці та літературі.
Цього року церемонію нагородження призначили на день 125-річчя Ремарка. Вона має відбутися у місті Оснабрюк (Німеччина) 22 червня 2023 року. Одним з лауреатів премії став український художник-ілюстратор Сергій Майдуков.
В день церемонії нагородження відвідувачі зможуть насолодитися виставкою його провідних робіт, які присвячені повномасштабному вторгенню РФ в Україну та відображають всю те руйнацію та жах, який принесли окупанти в Україну. Однак, як вже відомо, сам ілюстратор премію не відвідає.
Цікаво, що цього року на 95-ій церемонії "Оскара" нагороду за найкращий фільм іноземною мовою отримала картина, екранізована за романом Ремарка.