Організатори події вирішили на весь світ показати прелюдію "примирення" України та РФ, віддавши нагороду представникам цих країн під час церемонії.

Відомий український художник, ілюстрації якого бачив світ у таких всесвітньо відомих виданнях, як The Guardian, The New Yorker та Zeit, Сергій Майдуков відмовився від участі у премії миру імені Еріха Марії Ремаркам, яка має відбутися на ювілей відомого письменника у місті Оснабрюк.

За його словами, звістку про те, що його вирішили номінувати на премію він отримав місяць тому. Про це він повідомив в коментарі Читомо.

"Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ", - зазначив він.

Свою позицію Майдуков аргументував тим, що другим лауреатом організатори премії вибрали представницю РФ - російську письменницю Людмилу Уліцьку. Організатори премії вирішили, що було б доцільно таким чином показати, що мистецтво знаходяться поза таких тем, як політика та війна.

Зокрема, про це висловлювалася голова журі премії Менцель-Рідль у коментарі виданню Friedensstadt Osnabrueck.

"Ми хотіли б, щоб Премія миру Ремарка в цьому році була сприйнята як знак надії: останнє слово не має бути за логікою війни. Останнє слово має бути мовою людства, який також об'єднує людей ворожих держав. Війна не має заставити замовчати мову літератури й мистецтва", - зазначила вона.

Однак Майданюк, очевидно, з таким баченням не погоджується. Про це він повідомив організації у своєму листі, йдеться на сайті премії.

"Дбаючи про свою психіку і уникаючи образливих слів, зазначу, що мені поки що достатньо російської присутності в моєму житті", - зазначив він.

Сергія Майдукова номінували на премію миру імені Ремарка

Зазначимо, що премія світу імені письменника Еріха Марії Ремарка відбувається кожні два роки - зазвичай на неї номінують відомих діячів за досягнення у науці, журналістиці та літературі.

Цього року церемонію нагородження призначили на день 125-річчя Ремарка. Вона має відбутися у місті Оснабрюк (Німеччина) 22 червня 2023 року. Одним з лауреатів премії став український художник-ілюстратор Сергій Майдуков.

В день церемонії нагородження відвідувачі зможуть насолодитися виставкою його провідних робіт, які присвячені повномасштабному вторгенню РФ в Україну та відображають всю те руйнацію та жах, який принесли окупанти в Україну. Однак, як вже відомо, сам ілюстратор премію не відвідає.

Цікаво, що цього року на 95-ій церемонії "Оскара" нагороду за найкращий фільм іноземною мовою отримала картина, екранізована за романом Ремарка.

