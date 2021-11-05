Два дні Малахов перебував у "Феофанії" у важкому стані, куди його забрала "швидка".

На 68-му році життя пішов з життя відомий український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Юхимович Малахов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його донька - Даша Малахова.

Минулого тижня Даша Малахова повідомила, що батька терміново госпіталізували, "про себе дала знати стара отруйна бойова рана і розпочався сепсис".

"У вівторок вранці тата забрали "швидкою "(час очікування в Києві - 5 годин!) і почалося пекло. Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано. Наразі діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", - написала донька режисера.

"19.07.1954 – 04.11.2021. Лети, рідний мій", – згодом написала Малахова, опублікувавши фотографію батька.

Колеги, учні і друзі висловили співчуття у зв'язку зі смертю Маестро.

Довідка УНІАН. Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України. Багаторазовий лауреат фестивалю "Київська пектораль".

Його творча кар’єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні. З травня 1978 року до вересня 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки. З 1979 року очолив Київський державний театр естради.

З 1985 до 1987 року працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року був створений Київський драматичний театр на Подолі. З 1987 року – художній керівник-директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав.

У 2006 році театру на Подолі під керівництвом Малахова за видатні досягнення у розвитку українського драматичного мистецтва було надано статус академічного.

Трупа Віталія Малахова презентувала театральне мистецтво України в інших країнах: у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та у інших країнах.

Автор: Вікторія Гордієнко