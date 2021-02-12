Виконавиця - володарка розкішної фігури.

Співачка Віра Брежнєва поділилася знімком, на якому постала у білосніжному костюмі.Читайте такожОля Полякова ніяк не вгамується: назвала Камалію " здоровою та цицькатою"

Фото артистка опублікувала в Instagram. У кадрі 39-річна екс-"віагра" постала в ультрамодних штанах палаццо і в пудровому топі.

На знімку можна помітити ідеальну фігуру Брежнєвої - соковиті груди, плоский живіт, на якому видно рельєфний прес.

Для фотографії Віра розпустила волосся й нанесла нюдовий макіяж.

Хто така Віра Брежнєва

Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилася 3 лютого 1982 року в Дніпропетровській області.

Співачка була солісткою гурту "ВІА Гра" у 2003-2007 роках. Після відходу з колективу почала сольну кар'єру.

Співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року.

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Автор: Ольга Робейко