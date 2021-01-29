Фани в захваті від нового образу Кароліни.

Опальна українська співачка Ані Лорак вирішила показати зимову прогулянку в трендовому пуховику з деніму. Читайте такожЛеся Нікітюк показала ідеальну фігуру в купальнику

Фото артистка опублікувала у своєму Instagram. Образ завершила Кароліна джинсами такого ж відтінку і чорною шапкою.

"Найкращий час - це тут і зараз", - підписала знімок Лорак.

Фани в захваті від нового луку виконавиці: "Вона взагалі не старіє", "Милашка", "Красуня", "Як 18-річна".

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Автор: УНІАН