Лорак помітно змінилася / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак вирішила показати зимову прогулянку в трендовому пуховику з деніму. Читайте такожЛеся Нікітюк показала ідеальну фігуру в купальнику
Фото артистка опублікувала у своєму Instagram. Образ завершила Кароліна джинсами такого ж відтінку і чорною шапкою.
"Найкращий час - це тут і зараз", - підписала знімок Лорак.
Фани в захваті від нового луку виконавиці: "Вона взагалі не старіє", "Милашка", "Красуня", "Як 18-річна".
Лорак постійно дивує фанів / фото instagram.com/anilorak
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