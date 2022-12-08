Для співачки це буде вже четверта дитина.

Американська співачка Гвен Стефані і її чоловік Блейк Шелтон чекають на четверту дитину. Так, закохані зважилися зробити ЕКЗ, щоб дати життя ще одному прекрасному малюкові.

Самі знаменитості радісну подію поки ніяк не коментують. А ось інсайдери із задоволенням розповідають подробиці особистого життя зіркової пари.

Так, інсайдер в коментарі The International Business Times розповів, що Стефані вже неодноразово робила ЕКЗ, проте ця процедура не давала позитивних результатів. А ось зараз їй нібито вдалося завагітніти.

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Джерело стверджує, що для подружжя четверта вагітність Гвен - справжнє диво. Також воно натякнуло і на стать майбутньої дитини.

"Гвен і Блейк кажуть, що це точно різдвяне диво, що вона нарешті завагітніла. Шелтон вже прикупив рожеві ковбойські чобітки і капелюх", - розповів інсайдер.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон: історія стосунків

Гвен Стефані та Блейк Шелтон почали зустрічатися у 2015 році. Через шість років вони вирішили узаконити свої стосунки. Вони одружилися в липні 2021 року на ранчо співака. Майбутня дитина буде первістком для Шелтона від Стефані.

А ось сама співачка вже виховує трьох дітей від попереднього шлюбу з музикантом Гевіном Россдейлом. У них три сини - Кінгстон Джеймс МакГрегор Россдейл, Зума Неста Рок Россдейл і Аполло Боуї Флінн Россдейл.

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