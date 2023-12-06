Вона поскаржилася на погане самопочуття під час шопінгу.

Російська співачка Алла Пугачова, яка останнім часом живе на Кіпрі, відвідала місцевий модний бутік. Під час походів по магазинах їй різко стало зле.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на очевидців, Примадонна поскаржилася продавцю на погане самопочуття. Як виявилося, артистка страждає від серйозних набряків ніг.

"Алла Борисівна поганого самопочуття навіть не приховувала. Скаржилася продавцеві на здоров'я. Вона навіть взуття була змушена купувати на розмір більше, тому що в колишнє вже не влазила. Хоча переміряла безліч пар. Як я почув, у неї ноги щодня набрякають. У той день вона мала, м'яко кажучи, неважливий вигляд", - сказав співрозмовник одного з російських видань.

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Варто відзначити, що Примадонна в свої 74 роки ще відмінно тримається. Вона відвідує косметолога, а також любить робити різні омолоджуючі процедури у пластичного хірурга.

Крім того, Алла Борисівна часто з'являється на заходах за кордоном. За її зовнішнім виглядом і не скажеш, що вона останнім часом погано почувається.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін поскаржився на скромне життя за кордоном.

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