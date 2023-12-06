Він сказав, що зараз його родині доводиться жити скромніше.

Російський гуморист Максим Галкін, який виїхав з дружиною і дітьми з країни-агресора в Ізраїль, а потім на Кіпр, поскаржився на складне фінансове становище.

На одному зі своїх концертів він сказав, що вже повідомив Аллі Пугачовій, що їм доведеться якийсь час пожити скромніше, не на широку ногу.

"Голож*пінг?" - уточнила Примадонна. Галкін схвально кивнув головою у відповідь на це питання.

"Звичайно, життя змінилося. Трохи гірше буде. Раніше ми в Ригу їздили в окремому вагоні. Це не так дорого, але нам завжди чіпляли окремий вагон. Зараз літаємо бізнес-класом європейськими авіакомпанії. Але в порівнянні з дубайськими авіалініями - це таке собі", - сказав Галкін зі сцени.

Максим Галкін - останні новини

Максиму Галкіну, який засудив війну в Україні, хочуть заборонити в'їзд до Росії.

Так, глава федерального проекту з безпеки Віталій Бородін "злив" в мережу витяги з документів, згідно з якими Галкін, Андрій Макаревич та інші "іноагенти" можуть залишитися за кордоном назавжди.

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