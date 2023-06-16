Представник актора вже розкрив ім'я і стать дитини.

83-річний актор Аль Пачіно знову став батьком. Для його обраниці, 29-річної Нур Альфаллах, ця дитина є первістком. А для самого актора це вже четвертий спадкоємець.

Представник Пачіно стен Розенфілд вже підтвердив цю інформацію в коментарі для видання TMZ. Він також розкрив стать та ім'я дитини актора.

За словами Розенфілда, молода обраниця Пачіно народила хлопчика. Немовля назвали Романом.

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За даними джерел видання, Альфаллах народила недавно. Днями дівчину актора вже помічали без животика. Вона і Пачіно вечеряли в ресторані, поруч з ними журналісти помітили автокрісло для немовлят.

Однак Пачіно і його обраниця не коментували новину про появу дитини. Вони утримуються від коментарів і намагаються приховувати від фанатів деталі свого життя.

Відносини Пачіно і Альфаллах - що відомо

В романі актора з молодою дівчиною стало відомо у 2022 році. Пачіно закрутив роман з "мисливицею на мільйонерів", так іноземні ЗМІ прозвали Нур Альфаллах через її романи з літніми і багатими чоловіками.

Зовсім недавно стало відомо, що дівчина вагітна. Однак Пачіно, як стверджують ЗМІ, не одразу повірив, що вона чекає на дитину саме від нього. Він навіть вимагав ДНК-тест, бо думав, що через свою хворобу вже не зможе знову стати батьком.

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