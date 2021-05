5 травня британській артистці виповнилося 33 роки.

Британська співачка Адель сьогодні, 5 травня, відзначає свій день народження.

Адель: музична кар'єра

Зараз вона мегапопулярна артистка, але її шлях до успіху був досить непростим. За свої 33 роки вона встигла потрапити в Книгу рекордів Гіннесса, отримати 15 премій Греммі, а її пісня "Skyfall" отримала премії "Оскар" і "Золотий глобус".

У 2011 і 2012 роках видання Billboard назвало Адель артисткою року, а в 2012 році вона була включена в п'ятірку 100 найвеличніших жінок в музичній індустрії за версією VH1. У 2012 і 2016 роки журнал Time називав її однією з найвпливовіших жінок у світі. З обсягом продажів більш ніж в 100 мільйонів альбомів Адель є однією з найбільш продаваних артистів у світі.

У цьому ж році Адель пішла в декрет, тому їй довелося тимчасово поставити свою музичну кар'єру на паузу. Але це не завадило їй повернутися на велику сцену і випустити черговий альбом.

У 2017 році посіла третє місце в списку журналу Forbes "30 найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу молодше 30 років".

Адель: особисте життя

З 2011 року Адель зустрічалася з Саймоном Конеккі. У жовтні наступного року у подружжя народився син, якого вони назвали Анджело Джеймс Конеккі. Молода мати пережила післяпологову депресію. Вона всіляко уникала дитини, бо боялася їй нашкодити. Також в одному з інтерв'ю вона зізналася, що її турбувала думка про те, що вона зробила непоправну помилку.

Адель: схуднення

Після народження первістка Адель значно набрала у вазі. Але це її зовсім не хвилювало. Вона навчилася приймати себе і своє тіло. А ось в 2015 році їй вдалося прямо-таки шокувати шанувальників кардинальною зміною зовнішності. Співачка сіла на жорстку вегетаріанську дієту, перестала вживати жирну, гостру і вуглеводну їжу. А також вона записалася в спортзал, і навіть розповідала, що її улюблені вправи - зі штангою. В результаті вона скинула 20 кг.

Автор: Діана Могилєвич