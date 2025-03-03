Адріану Корчинському раптово стало зле, і він знепритомнів.

У Москві помер український композитор Адріан Корчинський. На момент смерті йому було 65 років. Серце піаніста зупинилося під час вечері в його квартирі в російській столиці, повідомлять пропагандистські ЗМІ.

Диригент відомий співпрацею з артистами-путіністами, зокрема, Йосипом Кобзоном, Ларисою Доліною та Іриною Аллегровою. Свого часу саме він став автором музики цих російських виконавців. Коли саме Корчинський помер – невідомо.

Однак росЗМІ пишуть, що його життя обірвалося під час вечері з дружиною. Композитору раптово стало зле, і він знепритомнів. Коли до його квартири прибули лікарі, вони констатували смерть.

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За висновком медиків причиною відходу автора музики у засвіти стала гіпертонія. Це захворювання серцево-судинної системи, під час якого різко підіймається тиск в артеріях.

Зазначимо, що Корчинський родом зі Львова. Він почав здобувати освіту ще в Україні, але у 1977 році виїхав жити в РФ. Там він навчався у Центральній музичній школі при Московській державній консерваторії імені П. І. Чайковського, а пізніше закінчив Московську консерваторію.

Творчий шлях піаніста розпочався в країні-агресорці. Зокрема, там він почав писати музику для опер, саундтреки до фільмів та створював сонати. У 1982 році його нагородили премією ЮНЕСКО за Партиту для струнних, ударних та органу.

Також Корчинський прославився співпрацею з російськими артистами. Він був популярним серед Доліної, Аллегрової, Кобзона, Миколи Караченцова, Олени Степанової, Бісера Кірова, Ірини Понаровської та Дмитра Харатьяна. А також у 1997 році Адріан займався музичним оформленням російського каналу "НТВ".

Нагадаємо, раніше в Росії померла акторка Інна Виходцева. Зірка "Службового роману" та "Москва сльозам не вірить" була родом з Донецька, але більшу частину свого життя прожила в РФ. На момент смерті їй було 90 років.

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