Шарль Дюмон пішов з життя у 95 років.

Помер легендарний французький музикант та композитор Шарль Дюмон, найбільше відомий за хітом "Non, je ne regrette rien", написаним для зірки сцени Едіт Піаф. Життя артиста обірвалося у віці 95 років.

Трагічну звістку повідомило видання Deadline. Стало відомо, що причиною смерті знаменитості стала хвороба, з якою Шарль боровся багато років. Однак інсайдери не розкрили, що саме це було за захворювання.

Дюмон ще з дитинства цікавився музикою та був дуже творчим. Йому подобався джаз. Спочатку він навчався на трубача в Тулузькій музичній консерваторії у Франції. Однак Шарль занедужав та переніс складну операцію на мигдалинах, через що він був змушений перестати грати на інструменті.

Після цього майбутній композитор зацікавився грою на фортепіано та почав писати перші пісні. У 1950-х роках знаменитість продовжував створювати музику, однак це не приносило йому стабільного заробітку. Щоб зводити кінці з кінцями, він брався за випадкові підробітки.

У цей період він зустрів поета й пісняра Мішеля Вокера, з яким у 1956 році створив легендарну пісню "Non, je ne regrette rien" для Піаф. Надалі композитор написав для неї ще близько 30 композицій, однак їхня співпраця обірвалася через ранню смерть співачки в 1963 році у віці 47 років.

Протягом кар’єри він працював із такими зірками, як Даліда, Тіно Россі, Жак Брель і Барбра Стрейзанд. Його пісні звучали у відомих фільмах і серіалах, зокрема "Трафік", "Мрійники", "Початок" і "Нестерпна жорстокість".

Нагадаємо, раніше помер колишній соліст гурту "На-на" Володимир Льовкін. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

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