"Ми молимося за всіх українців".

Американський актор і сценарист Міккі Рурк висловив підтримку Україні, яка потерпає від російської агресії.

"Це Міккі, я хочу сказати, що ми думаємо про вас, про українців. Ми молимося за вас і за всіх українців. Я сподіваюся, це лайно закінчиться скоро", - сказав Рурк.

У своєму зверненні він також розповів про свого помічника Дмитра Корнійчука. Хлопець на відео сказав, що він родом з Миколаєва, і що вони разом стежать за новинами в Україні.

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