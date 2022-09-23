Знаменитий актор напам'ять знає легендарний вірш.

Французький актор театру і кіно Ален Делон в черговий раз висловив свою підтримку Україні. Він на камеру процитував "Заповіт" Тараса Шевченка французькою мовою.

У ролику нижче демонструється, що Делон напам'ять знає легендарний вірш, написаний в 1845 році. Це жест солідарності актора з Україною в боротьбі за свободу проти російської агресії.

Нагадаємо, Делон повернувся до публічних виступів через рік після останньої появи на камерах. Він вирішив висловити підтримку Україні і взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Бесіда актора з президентом відбудеться сьогодні, 23 вересня.

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Делон також записав програму про боротьбу нашої держави проти Російської Федерації. Вона вийде на телеканалі TV5 Monde в кінці вересня.

Хто зі світових зірок підтримав Україну

На початку травня до Львова приїхала Анджеліна Джолі. Знаменита актриса відвідала дітей, яких евакуювали з території Луганської області.

Режисер і актор Шон Пенн знімає фільм про війну в Україні. Він висловлювався за виступ Володимира Зеленського на церемонії нагородження "Оскар" і особисто зустрічався з президентом.

Главу нашої держави відвідував і Бен Стіллер. Актора шокували масштаби війни, які він побачив під час візиту в Макарів на Київщині.

Відомий музичний колектив Imagine Dragons став амбасадором платформи зі збору коштів United24. Група також неодноразово виступала на концертах з прапором України.

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