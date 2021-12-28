Майже за два роки стосунків Полянський зробив Гросу багато подарунків.

Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський взяли участь в іспиті від програми "Зірковий шлях" і відповіли на питання про свої стосунки і не тільки.

У закоханих запитали, який найдорожчий подарунок Аліна отримувала від Романа. Співачка розповіла, що майже за два роки стосунків коханий дарував їй телефони, планшет, багато прикрас.

"Він мені стільки браслетів подарував, що я їх не ношу. Не можу визначитися, який одягнути", - сказала Гросу.

Читайте такожГрег Чапкіс подарував дружині автомобіль за 3 мільйони гривеньПри цьому Аліна вважає, що найцінніший подарунок - це кліп на пісню "Арестован". Полянський не тільки знявся в цій відеороботі, але і виступив в ролі режисера.

Крім того, зірки зізналися, де було їх перше побачення. Виявляється, Роман запросив Аліну в бар свого друга, де готують дуже смачні бургери.

"Я прийшла на підборах в пивнушку. Відчувала себе не в своїй тарілці", - додала Гросу.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала рідкісне фото з 58-річною мамою.

Вас також можуть зацікавити новини: