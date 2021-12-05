Співачка показала архівні фото, на яких їй всього 13 років.

Українська співачка Аліна Гросу ось уже кілька років експериментує над своїм іміджем. Зараз у неї нарощене волосся і зухвалий образ, а раніше вона була маленькою і милою "бджілкою".

Читайте також"Я вибаглива": Ксенія Мішина розповіла про свій райдерКрім того, останні кілька років шанувальники звинувачують Гросу в пластиці обличчя, хоча сама співачка всіляко це заперечує. Мабуть, вона втомилася від постійних причіпок фанатів і вирішила показати, як змінилася за 13 років.

"Все нарешті без макіяжу, фільтрів і фотошопу. Обговоримо що ж там у мене змінилося і яка до біса була проведена пластика? Якщо народжена була з маленьким носом, чому він повинен був вирости?",- написала Аліна.

Також вона пожартувала, що могла б проводити марафони по схудненню, бо в 13 років вона мала зайву вагу, а в 26 виглядає стрункою і підтягнутою.

Раніше УНІАН назвав 5 зірок, у яких були проблеми із зовнішністю перед концертами.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич