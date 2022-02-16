У підробці довідки співачка звинуватила одного з членів своєї команди.

Українська реперка й переможниця цьогорічного нацвідбору "Євробачення" Аліна Паш заявила, що передала "Суспільному" відповідь прикордонників на свій запит з приводу поїздки в окупований Крим у 2015 році.

Про це вона заявила у своєму Instagram-блозі.

Напередодні співачка подала запит у ДПСУ, щоб отримати довідку про законний перетин окупованого Криму. Проте, додала вона, один з членів її команди "намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас".

Паш відповіла, що у неї не було підстав вважати, що надана їй довідка несправжня.

Реперка написала, що вже передала отриманий від прикордонників документ "Суспільному" мовнику. Також Паш стверджує, що через скандал розриває стосунки зі своїм директором.

"Я – Громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну в світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах. Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11:00. Наразі довідка у "Суспільного" мовника", – йдеться у відповіді Паш.

Але в цьому документі прикордонники заявили, що не можуть підтвердити факт законного перетину співачкою півострова, оскільки інформація про осіб зберігається в базах даних лише п'ять років.

Скандал довкола Аліни Паш

Скандал довкола Аліни Паш розгорівся після її перемоги у нацвідборі "Євробачення" 2022. Громадськість звинуватила співачку у незаконному перетині окупованого Криму, що є прямим порушенням умов участі у конкурсі.

Через це Паш навіть внесли у 2019-му в базу "Миротворець".

При цьому сама співачка усі звинувачення відкидала.

Організатори нацвідбору після тиску суспільства зробили запит у ДПСУ з приводу відвідин Паш Криму.

15 лютого прикордонники офіційно заявили, що такий документ реперці не видавали, отже довідка була підроблена.

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів, що Україні може загрожувати дискваліфікація з конкурсу через нібито "заполітизованість".

Нагадаємо, "Суспільний мовник" прописав в умовах участі у національному відборі пісенного конкурсу табу на незаконні вояжі в окупований Крим після скандалу з MARUV.

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