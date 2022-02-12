Співачку внесли за незаконне відвідування окупованого Криму.

Реперка Аліна Паш, яка перемогла 12 лютого у фіналі нацвідбору Євробачення і цьогоріч представлятиме Україну в Турині, виявилась внесеною у базу "Миротворець".

Про це свідчать дані на сайті ресурсу.

Музикантку внесли ще у 2019 році за свідомий незаконний перетин українського кордону з метою потрапляння в окупований Крим.

Як писав УНІАН, участь співачки у нацвідборі ледь не зірвалася після появи у ЗМІ інформації щодо поїздки реперки до окупованого Криму з порушенням українського законодавства. Усі звинувачення Аліна Паш відкидала.

Перемога Аліни Паш у фіналі нацвідбору

Аліна Паш (Alina Pash) перемогла у цьогорічному нацвідборі Євробачення 2022. Вже навесні реперка представлятиме Україну в італійському Турині.

Пісню для фіналу зірка обрала, за її ж словами, невдалу. Проте і члени журі, і глядачі зустріли черговий експеримент Паш привітно.

Джамала навіть розчулилась оригінальним виконанням конкурсної пісні, а Тіна Кароль, яка вже співпрацювала з дівчиною у інших проектах, звернула увагу кардинальну зміну стилю реперки.

У підсумку Паш отримала найвищий бал від журі та глядачів, зірвавши перемогу з рук не менш сильних суперників – Kalush та Wellboy.

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