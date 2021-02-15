У кадрі Примадонна постала в чорній міні-сукні, що відкриває її надмірно худі ноги.

Відома російська співачка Алла Пугачова останнім часом незвично активна в Instagram.

Читайте також71-річна Алла Пугачова здивувала яскравим образом (фото)Цього разу виконавиця опублікувала відео, на якому постала за заняттям творчістю зі своїм сином Гаррі.

"Свобода творчості", - підписала запис Алла Борисівна.

Судячи з коментарів до відеозапису, багато хто звернув увагу на те, як схудла Примадонна. Одні пишуть про "старечі тоненькі ніжки", інші - про постарілі руки артистки.

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Автор: УНІАН