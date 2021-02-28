Фанати пишуть, що зараз Пугачова має набагато ефектніший вигляд, ніж у молоді роки.

71-річна Алла Пугачова не перестає дивувати своїх дописників модними перетвореннями.

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Алла Борисівна показала кадр з Мариною Юдашкіною — дружиною відомого російського кутюр'є. Фанати у захваті від зовнішнього вигляду Пугачової: вона змінила звичні кучері на молодіжне подовжене каре з чубчиком.

"З новою зачіскою, як дівчинка", "Має розкішний вигляд", "Без перуки інший компот", - прокоментували пост фани.

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Автор: Ольга Робейко