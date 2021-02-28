71-річна Алла Пугачова не перестає дивувати своїх дописників модними перетвореннями.
Читайте такожАлла Пугачова налякала мережу тонкими ногами (фото, відео)Так, фото з "оновленою" Примадонною з'явилося на її сторінці в Instagram.
Алла Борисівна показала кадр з Мариною Юдашкіною — дружиною відомого російського кутюр'є. Фанати у захваті від зовнішнього вигляду Пугачової: вона змінила звичні кучері на молодіжне подовжене каре з чубчиком.
"З новою зачіскою, як дівчинка", "Має розкішний вигляд", "Без перуки інший компот", - прокоментували пост фани.
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