На знімку "засвітилася" й Пугачова / фото instagram.com/maxgalkinru
Російський пародист Максим Галкін показав нове фото своїх дітей — Лізи та Гаррі, які зібралися в школу.
Читайте такожСхудла Віра Брежнєва розсекретила свою вагу (фото)Знімок Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram. Але дописники звернули увагу на фото не на дітей, на їхню зіркову маму — Аллу Пугачову.
Галкін, мабуть, випадково зняв Примадонну в халаті й без макіяжу. "Гра: знайди Аллу Борисівну", "Задній фон просто супер", " АБ за задньому плані круто вийшла!", "Мама на задньому тлі дуже рада, що можна лягти поспати", - пишуть у коментарях до посту.
Алла Пугачова і Максим Галкін: що відомо про пару
- Алла Пугачова і Максим Галкін одружилися у 2011 році. Для співачки це п'ятий шлюб.
- Пара виховує двох дітей, народжених сурогатною матір'ю, — Лізу й Гаррі.
- Навколо сім'ї Пугачової-Галкіна не раз виникали чутки про розлучення. ЗМІ писали про роман гумориста з російською ведучою Барановською.
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