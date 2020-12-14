Галкін, мабуть, випадково зняв Примадонну в халаті та без макіяжу.

Російський пародист Максим Галкін показав нове фото своїх дітей — Лізи та Гаррі, які зібралися в школу.

Читайте такожСхудла Віра Брежнєва розсекретила свою вагу (фото)Знімок Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram. Але дописники звернули увагу на фото не на дітей, на їхню зіркову маму — Аллу Пугачову.

Галкін, мабуть, випадково зняв Примадонну в халаті й без макіяжу. "Гра: знайди Аллу Борисівну", "Задній фон просто супер", " АБ за задньому плані круто вийшла!", "Мама на задньому тлі дуже рада, що можна лягти поспати", - пишуть у коментарях до посту.

Алла Пугачова і Максим Галкін: що відомо про пару

Алла Пугачова і Максим Галкін одружилися у 2011 році. Для співачки це п'ятий шлюб.

Пара виховує двох дітей, народжених сурогатною матір'ю, — Лізу й Гаррі.

Навколо сім'ї Пугачової-Галкіна не раз виникали чутки про розлучення. ЗМІ писали про роман гумориста з російською ведучою Барановською.

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Автор: УНІАН