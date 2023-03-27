Востаннє вони були в Росії на початку навчального року в 2022 році. Тоді Алла Борисівна забрала зі школи їхні документи.

Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят - чарівну Лізу і харизматичного Гаррі. Цього року їм виповниться вже 10 років. Розповідаємо, як і де вони зараз живуть.

Де живуть діти Пугачової і Галкіна

Як відомо, зіркове сімейство після початку повномасштабної війни в Україні покинуло Росію. Тоді вони вирішили переїхати до Ізраїлю.

Свого житла у Алли і Максима там немає, тому вони разом з дітьми оселилися у віллі брата Максима Галкіна.

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Враховуючи те, що з початком війни Галкін практично перестав публікувати розважальний контент зі своїми спадкоємцями, дізнатися, в яких же умовах вони живуть - практично неможливо.

Де навчаються діти Пугачової і Галкіна

Алла Борисівна і Максим вирішили не віддавати дітей в школу при російському посольстві в Ізраїлі, тому діти вступили до місцевої елітної гімназії. Туди від будинку Примадонни близько 20 хвилин їзди на автомобілі.

За освіту своїх спадкоємців зіркові батьки платять 96 тисяч шекелів (приблизно мільйон гривень) на рік за дитину.

Що вивчають Ліза та Гаррі

Як і в Росії, в Ізраїлі у Лізи і Гаррі практично немає вільного часу. Вони старанно вчаться в школі, вивчаючи одразу три мови: французьку, англійську та іврит. Як розповідав у своєму блозі Макс Галкін, англійську мову діти освоюють ще й з приватним репетитором у позаучбовий час час.

З огляду на те, що Галкін часто катається по світу з гастролями, найбільше часу з дітьми проводить саме Примадонна - Лізу вона вчить вокалу і грі на фортепіано, а Гарік освоює ораторську майстерність.

Який вигляд мають Ліза і Гаррі Галкіни

Нещодавно в соцмережах з'явився ролик, записаний Аллою Борисівною під час ігор з дітьми. На кадрах видно, що Ліза і Гаррі вже дуже підросли. Дівчинка з віком все більше стає схожою на свою маму, а хлопчик - копія тата.

Нагадаємо, росіяни влаштували "полювання" на дітей Пугачової в Ізраїлі.

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