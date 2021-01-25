Співачка включена до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Російська співачка Альона Апіна потрапила до "чорного списку" Мінкульту.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Мункульту.

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Як зазначається, Апіна включена до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Наразі у цьому списку також перебувають Ірина Алфьорова, Надія Бабкіна, Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Олександр Буйнов, Олег Газманов та інші.

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Автор: Катерина Лиманська