Ана Чері часто демонструє свої форми.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram відео, на якому постала у відвертому образі.

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На кадрах Ана з'явилася в білих трусиках, подовженій сорочці і корсеті. При цьому сорочку вона одягла на голе тіло. Також Чері прикрасила свою шию масивним ланцюгом, яка зараз на піку популярності.

Крім того, модель показала свої форми великим планом. А під кінець відео вона потрясла попою.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич