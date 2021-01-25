Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram відео, на якому постала у відвертому образі.
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На кадрах Ана з'явилася в білих трусиках, подовженій сорочці і корсеті. При цьому сорочку вона одягла на голе тіло. Також Чері прикрасила свою шию масивним ланцюгом, яка зараз на піку популярності.
Крім того, модель показала свої форми великим планом. А під кінець відео вона потрясла попою.
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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