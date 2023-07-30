Він вже розповів про причини травмування, а також показав, як пересувається після травми.

Відомий ведучий та шоумен Анатолій Анатоліч серйозно травмував ногу. Не обійшлося без переломів, артисту вже наклали гіпс.

Ведучий пожартував, що нині йому потрібен водій, адже їздити самостійно він не може. Анатолічу доведеться ходити у гіпсі три тижні.

Як виявилося, блогер постраждав під час гри у пляжний футбол. Палець на його нозі не витримав "зіткнення" з ногою іншого гравця. Втім, Анатоліч не засмучується. Він зазначив, що не зможе займатися звичними справами, проте обов'язково вигадає щось нове.

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"Розповідаю, що сталося. Я граю у Чемпіонаті Києва з пляжного футболу. Я вийшов на заміну, пограв десь секунд десять... Моя нога потрапила в ногу суперника, вона виявилася міцніше за мій палець. От така історія. Це спорт, а я такий собі спортсмен... Тепер три тижні в гіпсі", - розповів шоумен у Stories.

Також Анатоліч показав рентгенівський знімок. На ньому можна побачити, що від удару палець на нозі шоумена сильно змістився.

Анатолій Анатоліч - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Анатоліч вперше розповів, як вбили його батька. Шоумен залишився без тата, коли йому було усього 2,5 роки.

Також у недавньому інтерв'ю Анатоліч зізнався, скільки витрачає на свою родину. За словами ведучого, лише на собак йому потрібно приблизно 10 тисяч гривень на місяць.

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