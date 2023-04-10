Шоумен навіть назвав цифру та не став приховувати, на що йдуть гроші.

Ведучий Анатолій Анатоліч розповів, скільки йому потрібно грошей на місяць. Шоумен зізнався, яку суму він витрачає на свою родину, а також поскаржився на ціни.

"Дорого. Зі школою це більше, тому що я плачу за французьку школу, це платна школа. Але це такий хитрий план, що ми зараз платимо, щоб вони потім з болонським дипломом могли безкоштовно навчатись, наприклад, в Парижі", - розповів Анатоліч у подкасті "Олега френди".

За словами шоумена, він витрачає чимало коштів, адже у нього троє дітей. Анатоліч зауважив, що багато грошей доводиться віддавати за бензин, їжу. Навіть підгузки нині дорогі, скаржиться шоумен.

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"Троє дітей - понад 100 тисяч (на місяць - УНІАН) точно, гривень", - назвав суму Анатоліч.

Іноді він витрачає навіть більше. За словами Анатоліча, бувають місяці, коли йому потрібно 120 тисяч гривень. Проте це без подорожей, із ними ще дорожче. Нині його діти не хочуть кудись їздити, тому шоумен радіє, адже заощаджує та не витрачає на поїздки.

"Мені вистачає, щоб мої діти ходили у гарну школу, їли гарну їжу", - зауважив Анатоліч та додав, що також він витрачає чимало коштів на утримання своїх собак. За словами шоумена, приблизно 10 тисяч гривень на місяць йому доводиться виділяти на своїх домашніх тварин.

Хто такий Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч - шоумен та ведучий. Він працює на радіо та телебаченні. Анатоліч був ведучим "Сніданку з 1+1", "Голосу країни". Окрім цього, він бере інтерв'ю у відомих людей та має свій канал на YouTube.

Анатолічу 38 років. Він одружений, його обраниця - бізнесвумен Юлія Бойко. Вона народила йому трьох доньок. Артист активно підтримує інформаційну війну та засуджує російську агресію.

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