Український шоумен Анатолій Анатоліч розповів, що ріс без батька. Рідної людини не стало, коли йому було всього 2,5 роки. Однак, як зізнався Анатоліч на своїй сторінці в Instagram, він не потребував батька, оскільки його йому повністю замінили мама і бабусі.
"Ніяких геройських історій про тата-космонавта. Кривий Ріг. Погана компанія. Ножовое поранення. Чи не вистачало мені тата? Намагаюся щось таке згадати, але не можу. У мене була мама Люся, бабуся Валя, прабабуся Сіма", - написав шоумен.
Він додав, що виріс хорошою людиною без участі тата. Ця ситуація змусила його задуматися, чи справді батько настільки важливий у житті дітей.
""Так може роль батька переоцінена?" - питаю я себе, і сам жену від себе ці думки. Не хочу думати, що це так. Хочу бути важливим і дати своїм дітям якомога більше", - підкреслив ведучий.
Нагадаємо, в бою під Бахмутом загинув брат співачки Ірини Федишин.