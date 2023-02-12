Чоловік помер від ножового поранення.

Український шоумен Анатолій Анатоліч розповів, що ріс без батька. Рідної людини не стало, коли йому було всього 2,5 роки. Однак, як зізнався Анатоліч на своїй сторінці в Instagram, він не потребував батька, оскільки його йому повністю замінили мама і бабусі.

"Ніяких геройських історій про тата-космонавта. Кривий Ріг. Погана компанія. Ножовое поранення. Чи не вистачало мені тата? Намагаюся щось таке згадати, але не можу. У мене була мама Люся, бабуся Валя, прабабуся Сіма", - написав шоумен.

Він додав, що виріс хорошою людиною без участі тата. Ця ситуація змусила його задуматися, чи справді батько настільки важливий у житті дітей.

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""Так може роль батька переоцінена?" - питаю я себе, і сам жену від себе ці думки. Не хочу думати, що це так. Хочу бути важливим і дати своїм дітям якомога більше", - підкреслив ведучий.

Нагадаємо, в бою під Бахмутом загинув брат співачки Ірини Федишин.

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