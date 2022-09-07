Шоумен і зірка проекту "Орел і решка" розповів, що багато росіян підтримують Україну і допомагають не тільки на словах.

Український телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков розповів про своє ставлення до росіян, які виступають проти війни в Україні і підтримують нашу країну.

Він підкреслив, що думку "хороший росіянин - це мертвий росіянин" не поділяє.

"Я зрозумів, що цих Z-анутих і V-анутих набагато більше, ніж я собі думав. Їх я ненавиджу всіх. Про адекватних людей не можу такого сказати. Там є адекватні люди. Я не з тих, хто говорить, що хороший росіянин - мертвий росіянин. Ні, це не моя історія. Тому що я особисто знаю людей, які допомагають, і які зі мною постійно на зв'язку. Я не можу говорити хто це, але вони є. І я відчуваю їхню підтримку", - сказав Бєдняков в інтерв'ю Раміні на YouTube-каналі "Ходят слухи".

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Нагадаємо, раніше Бєдняков розповів, навіщо їздив в РФ після 2014 року. Телеведучий зізнався, що ніколи не співпрацював з людьми, що підтримують Путіна, а за поїздки в Москву йому зараз дуже соромно.

Також УНІАН писав, що Андрій Бєдняков зізнався, що досі не прийняв смерть мами.

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