Російська співачка Надія Бабкіна відвідала окупований Маріуполь з концертом. Вона заявила, що її "приймали захоплено", а також зробила фото на тлі драмтеатру, за яким росіяни випустили бомби і вбили понад 300 мирних жителів. Цей цинізм прокоментував телеведучий Андрій Бєдняков, для якого Маріуполь є рідним містом.
"Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом і ботоксом приїхала і сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру, бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинули близько 300 осіб, які переховувалися від російських снарядів", - написав Бєдняков.
Нагадаємо, раніше путіністка Бабкіна невтішно висловилася на адресу Пугачової. Співачка "наїхала" на Пугачову через її від'їзд за кордон.
Також УНІАН писав, що Бєдняков довів до сліз відео, на якому 4-річна дівчинка зустрілася з батьком-військовим.