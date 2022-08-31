Телеведучий вражений тим, що російська зірка цинічно сфотографувалася на тлі драмтеатру, на який росіяни скинули бомбу навесні.

Російська співачка Надія Бабкіна відвідала окупований Маріуполь з концертом. Вона заявила, що її "приймали захоплено", а також зробила фото на тлі драмтеатру, за яким росіяни випустили бомби і вбили понад 300 мирних жителів. Цей цинізм прокоментував телеведучий Андрій Бєдняков, для якого Маріуполь є рідним містом.

"Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом і ботоксом приїхала і сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру, бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинули близько 300 осіб, які переховувалися від російських снарядів", - написав Бєдняков.

Нагадаємо, раніше путіністка Бабкіна невтішно висловилася на адресу Пугачової. Співачка "наїхала" на Пугачову через її від'їзд за кордон.

Відео дня:

Також УНІАН писав, що Бєдняков довів до сліз відео, на якому 4-річна дівчинка зустрілася з батьком-військовим.

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