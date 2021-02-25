Джолі постала з декольте / фото Анджеліна Джолі, Instagram
В Instagram з'явилося нове фото голлівудської актриси Анджеліни Джолі.
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Фан-клуб опублікував знімок зірки, на якому вона постала в синьому корсеті з глибоким декольте.
Крім того, вона нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі. А губи Джолі нафарбувала модною нюдовою помадою.
Також наголошується, що фото було зроблено ще в 2010 році для журналу "Vanity fair".
Джолі показала декольте / скріншот Instagram
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