У мережі з'явилося нове фото актриси.

В Instagram з'явилося нове фото голлівудської актриси Анджеліни Джолі.

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Фан-клуб опублікував знімок зірки, на якому вона постала в синьому корсеті з глибоким декольте.

Крім того, вона нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі. А губи Джолі нафарбувала модною нюдовою помадою.

Також наголошується, що фото було зроблено ще в 2010 році для журналу "Vanity fair".

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Автор: Діана Могилєвич