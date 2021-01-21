Доповнила образ зірка непомітним макіяжем і розпущеним волоссям.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, знову вразила своїх підписників в Instagram своїми формами.Читайте такожАні Лорак приїхала до Києва і посварила мережу

Цього разу артистка розмістила у соцмережі серію фото, на яких постала в ультраобтислому костюмі для фітнесу.

На камеру Лорак позувала в топі й лосинах пудрового кольору з модним в цьому році принтом — симуляцією тату.

На опублікованих знімках впадають у вічі неприродно великі груди Кароліни.

Ані Лорак: чутки довкола "неприродної краси" співачки

Зовнішність Ані Лорак — один з головних об'єктів для пліток навколо персони артистки. Їй приписують і пластику губ, і ринопластику, і мамопластику, й "уколи краси", і навіть видалення грудок Біша та ребер.

Раніше Кароліна не один раз спростовувала будь-яке хірургічне втручання.

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Автор: Ольга Робейко