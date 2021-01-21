Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, знову вразила своїх підписників в Instagram своїми формами.Читайте такожАні Лорак приїхала до Києва і посварила мережу
Цього разу артистка розмістила у соцмережі серію фото, на яких постала в ультраобтислому костюмі для фітнесу.
На камеру Лорак позувала в топі й лосинах пудрового кольору з модним в цьому році принтом — симуляцією тату.
На опублікованих знімках впадають у вічі неприродно великі груди Кароліни.
Ані Лорак: чутки довкола "неприродної краси" співачки
Зовнішність Ані Лорак — один з головних об'єктів для пліток навколо персони артистки. Їй приписують і пластику губ, і ринопластику, і мамопластику, й "уколи краси", і навіть видалення грудок Біша та ребер.
Раніше Кароліна не один раз спростовувала будь-яке хірургічне втручання.
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