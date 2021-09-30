Лорак сфотографувалася з розкішним тортом у рожевому тоні.

Співачка українського походження Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, днями відгуляла свій день народження.

Фото з вечірки у сімейному колі зірка російської сцени потроху почала публікувати у Stories Instagram.

Як свідчать відзняті кадри, на час святкування помешкання зірки прикрасили декоративними золотистими літерами "Happy Birthday" на вікні й доповнили десятком надувних кульок червоного і помаранчевого кольорів у колір кімнати.

На іншому фото Лорак сфотографувалася з розкішним тортом у рожевому тоні, позначивши кондитерку.

Перед своїми підписниками поп-співачка показалась у буденному одязі: з темним гольфом та світлими джинсами. Волосся зірка зібрала в пучок, з прикрас лишила тільки круглі золоті сережки та яскравий браслет.

Напередодні колеги й прихильники Лорак засипали її привітаннями у соцмережі.

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Автор: Віолетта Орлова