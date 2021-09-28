Фанати теж долучилися до привітань.

Співачка українського походження Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, святкувала свій день народження.

На честь свята зірка опублікувала нове фото в Instagram.

На світлині Лорак показалась у жовтому комбінезоні, що вигідно підкреслив фігуру співачки. Образ поп-виконавиця доповнила легкою укладкою волосся й золотими прикрасами.

З днем народження Лорак привітали російські селебрітіс, зокрема Філіп Кіркоров, Ігор Ніколаєв, Валерія, Сергій Лазарєв, український кліпмейкер Алан Бадоєв, дружина речника Путіна Тетяна Навка та інші.

Фанати співачки теж долучилися до привітань Ані Лорак.

Як повідомляв УНІАН, російський співак Філіп Кіркоров запостив в Instagram реальне фото з Лорак, в той час, як сама зірка показала у своєму блозі відфотошоплену версію. Йшлося про те, що Ані Лорак "скинула" собі зайві кіло.

Пізніше артистка показала свою зовнішність без макіяжу, однак скористалася фільтром згладжування шкіри.

Упродовж всієї війни РФ з Україною співачка мешкає та гастролює на території країни-агресора, чим викликала неабиякий осуд з боку співвітчизників. Проте інколи знаменитість ностальгує за старими часами й проситься на концерти до України. Нещодавно Лорак навіть зняла кліп на україномовну пісню.

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Автор: Віолетта Орлова