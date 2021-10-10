Співачка розлучилася з чоловіком через зради.

Опальна співачка Ані Лорак у програмі ЖВЛ відверто розповіла, що екс-чоловік Мурат Налчаджіоглу їй зраджував.

За словами зірки, одного разу її терпінню прийшов кінець і вона вирішила порвати з батьком своєї дочки Софії. Лорак додала, що Мурат ще якийсь час намагався вимолити у неї прощення, писав їй в соціальних мережах, але Ані залишалася непохитна. Тільки після того, як її почуття вщухли і пройшла образа, вона змогла нормально спілкуватися з Муратом.

Крім того, співачка додала, що витратила багато часу на те, що прийти в себе після зрад чоловіка.

"Перш за все, треба полюбити себе, і не витрачати ресурс на тих, хто недостойний вас", - сказала Лорак.

Читайте такожВедучий "Битви екстрасенсів" ледь не загинув містичним образом Нагадаємо, раніше Ані Лорак зізналася, що на даний момент вона щаслива і перебуває у відносинах. Але кому саме належить її серце, виконавиця не зізналася.

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу були разом понад десять років. Пара одружилася в 2009 році. У них народилася дочка Софія. У 2019 році стало відомо про їх розлучення.

Зовсім недавно стало відомо, що Мурат збирається одружитися зі своєю новою коханою, візажисткою з Києва Лілією.

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Автор: Діана Могилєвич