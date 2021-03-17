У мережі засипали 42-річну зірку компліментами.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, постала в спокусливому вбранні й блиснула грудьми.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує у ванній.

Читайте також"Турецька кров": Ані Лорак показала милі фото з дочкою, яка підрослаУ кадрі Кароліна показалася в білій атласній напіврозстебнутій сорочці, з-під якої видніється мереживна білизна.

Свій образ Лорак доповнила напівзібраним волоссям і непомітним макіяжем.

"Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…",- підписала 42-річна знаменитість кадр рядками з нової пісні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко