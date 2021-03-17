Опальна українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, постала в спокусливому вбранні й блиснула грудьми.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує у ванній.
Читайте також"Турецька кров": Ані Лорак показала милі фото з дочкою, яка підрослаУ кадрі Кароліна показалася в білій атласній напіврозстебнутій сорочці, з-під якої видніється мереживна білизна.
Свій образ Лорак доповнила напівзібраним волоссям і непомітним макіяжем.
"Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…",- підписала 42-річна знаменитість кадр рядками з нової пісні.
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