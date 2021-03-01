Жінка померла від кардіоміопатії.

Екс-учасниця групи Little Big Анна Кастельянос померла від кардіоміопатії. Волонтери знайшли її тіло в квартирі.

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Про це повідомляє Telegram-канал Lshot.

Нагадаємо, що її тіло знайшли зі садном на лобі. Жінка померла у віці 38 років.

Анни Кастельянос: що про неї відомо

У Анни була інвалідність 3 групи і ряд хронічних захворювань.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash на мийці", за попередніми даними, дівчина страждала від радикуліту і судинного захворювання голови. Попри серйозні діагнози, вона дозволяла собі випивати.

Анна була самою незвичайною учасницею групи - її зріст близько 130 сантиметрів. Солістка покинула колектив в 2016 році.

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Автор: УНІАН