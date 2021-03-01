Тіло співачки виявили волонтери. Причина смерті поки не уточнюється.

Колишня учасниця російського гурту Little Big Анна Кастельянос знайдена мертвою у власній квартирі в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.Читайте такожНазвано причину самогубства стендап-коміка Шаляпіна

"38-річну Анну виявили волонтери. Останнім часом вона скаржилася на болі в спині й майже не вставала", - йдеться у повідомленні.

Анна Кастельянос: що про неї відомо

Анна була найбільш незвичайною учасницею гурту - її зріст близько 130 сантиметрів. Солістка залишила колектив у 2016 році.

Крім участі в музичному колективі, Анна знімалася в кіно, вела заходи. І своїм прикладом допомагала схожим на неї побороти комплекси.

У дівчини був свій тату-салон.

Гурт Little Big відомий за хітом Skibidi. Кліп Skibidi, що вийшов восени 2018 року, зібрав 508 мільйонів переглядів.

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Автор: Ольга Робейко