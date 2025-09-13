Акторка віддячила сім'ї, викладачам та українським захисникам.

Відома українська акторка Антоніна Хижняк отримала особливу відзнаку. Вона стала Заслуженою артисткою України.

У своєму блозі в Instagram акторка поділилася радісною новиною з прихильниками. Як виявилося, сьогодні, в честь Дня українського кіно зірку проєктів "Спіймати Кайдаша", "Коли ти вийдеш заміж?" та "Збори ОСББ" нагородили почесним званням.

Антоніна поділилася світлинами з нагородження, а також додала, що присвячує цю відзнаку полеглим на війні колегам.

"Я дуже вдячна за таку відзнаку. Але вважаю, вона належить не тільки мені. Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва - це ціна нашої свободи і можливості творити", - написала Хижняк.

Акторка не проґавила нагоди віддячити близьким, педагогам, глядачам, а також захисникам України:

"Дякую своїй сім'ї - ви моя опора; дякую моїм вчителям, колегам, з якими пройшли воду, вогонь і мідні труби; дякую всьому народу України, всім глядачам, бо без вас "КІНА НЕ БУДЕ!". Так само як і не буде його без наших воїнів. Це велика відповідальність, хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру! Слава Україні!" - заявила Антоніна.

Нещодавно Антоніна Хижняк розповіла про обстріл Київщини, що до тремору налякав її сина.

