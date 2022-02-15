Одна з головних красунь українського шоу-бізнесу має розкішну фігуру.

Співачка і модель Даша Астаф'єва вважається однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу. Однак її форми не далися їй просто так - для підтримки Фігури зірка регулярно й інтенсивно тренується в спортивному залі.

Астаф'єва виклала відео зі свого тренування в Instagram.

"Вибираючи порятунок, нехай спорт завжди буде в пріоритеті! Я як людина, яка відкрила для себе його після тридцяти, зараз зовсім не уявляю життя без", - написала Даша.

Астаф'єва на відео займається в спортивному залі в обтягуючих лосинах і короткому топі українського виробника Валерії Крук.

"Мені явно не вистачало перемог над своїм его, лінню і постійним поганим настроєм. У цьому місці я позбулася сумнівів і невпевненості, знайшла однодумців і головне, силу! Силу посміхатися на "ой, у мене немає часу", "ах, кожен день - це не для мене", і моє улюблене "ну з генетикою тобі пощастило". І перестаньте заводити порожні, дурні розмови з приводу моєї зовнішності ... ось ці вправи робіть 20 разів по чотири підходи... і будете красиві і молоді завжди", - написала Астаф'єва.

Нагадаємо, українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала в своєму інста-блозі кілька фотографій з концерту, на яких постала в дуже відвертому образі.

Вас також можуть зацікавити новини: