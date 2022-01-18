За словами дівчини, її самопочуття різко погіршилося, а коханий довго не міг потрапити додому.

Дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна зізналася фоловерам, що посварилася з чоловіком.

Про це блогерка розповіла в Instagram-сторіз.

Іванна нещодавно народила первістка. За словами дівчини, її самопочуття різко погіршилося, а коханий довго не міг потрапити додому. Через це у них сталася сварка.

Дружина Сасанчина поскаржилася, що у неї висока температура. Медикаменти не допомагають. Дівчина навіть викликала швидку допомогу.

"Температура 39. Мала не хоче злазити з рук. Через це не можу себе зцідити, а мій коханий чоловік ніяк не може додому приїхати. З ним посварилися. Бачити не хочу", - написала Іванна.

Дівчина зазначила, що буде їхати в лікарню. Ймовірно, її ушпиталять. Температура стабільно тримається на рівні 39-40 градусів. Лікарка порадила крапельницю.

Нагадаємо, Іванці зробили кесарів розтин. Роман був присутній на пологах і першим взяв дитину на руки.

"Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, тому що це таїнство, яке можливо буде тільки один раз в нашому житті і я дуже хочу підтримувати її. Це дуже важливо для нас", - говорив Сасанчин

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