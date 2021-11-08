Володимир Талашко написав заяву за власним бажанням.

У серпні 2021 року викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і актора Володимира Талашка звинуватили в численних сексуальних домаганнях.

В домаганнях його звинуватили студентки та колишні абітурієнтки, а також журналістка, яка висловилася про "залицяння" під час інтерв'ю. За їх словами, він запрошував дівчат додому під приводом допомоги в навчанні або влаштуванні до ВУЗу, фотографував їх оголеними і цілував. При цьому сам Талашко заперечує все, що відбувається.

У зв'язку з цим Міністерство культури та інформаційної політики розпочало службове розслідування. Сьогодні, 8 листопада, актриса Вікторія Муштей повідомила, що Талашко написав заяву за власним бажанням і більше викладати в університеті він не буде.

Читайте також"Трапляються проколи в сексі": роздягнена Огнєвіч назвала ознаки ідеального чоловіка"Фінал історії. Битва виграна завдяки кожній дівчині, яка наважилася написати заяву в університет і Міністерство. Всі потоки бруду і труднощі коштували того, щоб нові студентки і абітурієнтки не піддавалися насильству. А також, щоб це було прикладом іншим педагогам, які зловживають своєю владою", - написала Муштей.

Також вона додала, що група, яка займається розслідуванням в університеті, намагається тягнути час, щоб "зам'яти" питання. За її словами, вона повідомила групі про те, що у неї є контакти дівчат, яких домагався Талашко, ще 30 серпня. Але їй так ніхто і не відповів. У підсумку виявилося, що вони взяли інформацію до відома і продовжили роботу групи до 31 грудня.

"Це банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання. Висновки очевидні. Міняти систему не просто, але миритися з нею я відмовляюся. Я хочу жити в країні, де подібне не вважається нормою. Наступний крок - прийняття закону про харасмент", - підсумувала Муштей.

Хто такий Володимир Талашко

Володимир Талашко - заслужений артист України, актор і режисер; у 2002 році отримав звання народного артиста. Є чинним членом Національної спілки кінематографістів України.

Актор, перш за все, відомий за головною роллю у фільмі режисера Леоніда Бикова "У бій ідуть одні старики" (1973). Знімався в радянських стрічках про Другу світову війну.

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Автор: Діана Могилєвич